Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216480-73-okkupanta-likvidirovany-za-nedelu-vo-vremya-popytok-prorvatsya-na-ujno-slobojanskom-napravlenii.html

Ракурс

На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи прикордонної бригади «Гарт» за тиждень знищили 73 окупантів, які намагалися інфільтруватися на українську територію.

Ще 27 загарбників поранено, а чотирьох взято в полон. Про це сьогодні, у понеділок 28 вересня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.