Флаг Палау, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/n216479-rossiyane-atakovali-sudno-pod-flagom-palau-v-odesskoy-oblasti-zelenskiy.html

Ракурс

В Одеській області російські загарбники вдарили по судну під прапором Палау.

Про це сьогодні, 28 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи російські удари, завдані сьогодні вночі та вранці.

Також були зафіксовані такі наслідки російської агресії:

у Харкові був жорстокий удар по багатоповерхівці, частково зруйновані другий та четвертий поверхи;

у Києві є пошкодження через атаки дронами — житлові будинки, звʼязок, заправки. Росіяни розбили кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок;

у Житомирській області пошкоджено завод морозива;

були удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині;

атаковано критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. Всюди, де потрібно, працюють екстрені служби.