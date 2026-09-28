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Флаг Палау, фото: Public Domain Pictures
Россияне атаковали судно под флагом Палау в Одесской области — Зеленскийhttps://racurs.ua/n216479-rossiyane-atakovali-sudno-pod-flagom-palau-v-odesskoy-oblasti-zelenskiy.htmlРакурс
В Одеській області російські загарбники вдарили по судну під прапором Палау.
Про це сьогодні, 28 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи російські удари, завдані сьогодні вночі та вранці.
Також були зафіксовані такі наслідки російської агресії:
- у Харкові був жорстокий удар по багатоповерхівці, частково зруйновані другий та четвертий поверхи;
- у Києві є пошкодження через атаки дронами — житлові будинки, звʼязок, заправки. Росіяни розбили кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок;
- у Житомирській області пошкоджено завод морозива;
- були удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині;
- атаковано критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. Всюди, де потрібно, працюють екстрені служби.
Станом на зараз відомо про десятки поранених. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. На жаль, є загиблі. На Київщині вбито двоє людей, один із них — громадянин Азербайджану, — зазначив Зеленський.