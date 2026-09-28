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Последствия российского удара в Днепре 28 сентября, фото: Днепропетровская ОВА
Россияне ударили по бизнес-центу в Днепре — возник пожар (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216482-rossiyane-udarili-po-biznes-centu-v-dnepre-voznik-pojar-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 вересня, завдали удару по бізнес-центру у Дніпрі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини, — розповів Ганжа.
Згодом Ганжа повідомив, що через російську атаку на Дніпро загинули троє людей, ще щонайменше 12 поранені.
Поряд — житлові будинки, парк, бібліотека, офіси, магазини. Центр Дніпра. Посеред робочого дня тут — сотні людей. Саме сюди вдарили росіяни, — наголосив він.