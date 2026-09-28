Последствия российского удара в Днепре 28 сентября, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n216482-rossiyane-udarili-po-biznes-centu-v-dnepre-voznik-pojar-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 28 вересня, завдали удару по бізнес-центру у Дніпрі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини, — розповів Ганжа.

Згодом Ганжа повідомив, що через російську атаку на Дніпро загинули троє людей, ще щонайменше 12 поранені.