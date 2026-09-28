Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара в Днепре 28 сентября, фото: Днепропетровская ОВА

Россияне ударили по бизнес-центу в Днепре — возник пожар (ВИДЕО)

28 сен 2026, 13:51
999

Російські загарбники сьогодні, 28 вересня, завдали удару по бізнес-центру у Дніпрі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини, — розповів Ганжа.

Згодом Ганжа повідомив, що через російську атаку на Дніпро загинули троє людей, ще щонайменше 12 поранені.

Поряд — житлові будинки, парк, бібліотека, офіси, магазини. Центр Дніпра. Посеред робочого дня тут — сотні людей. Саме сюди вдарили росіяни, — наголосив він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров