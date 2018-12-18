Сообщение об Объединительном соборе на сайте Ватикана, скриншот — vaticannews.va

https://racurs.ua/n115780-priznanie-vatikanom-avtokefalii-upc-pomojet-opredelitsya-drugim-pravoslavnym-cerkvam-zorya.html

Racurs.ua

Признание Ватиканом автокефалии Православной церкви Украины и законности проведения Объединительного собора в Киеве поможет определиться другим церквям, сообщил в Фейсбук 18 декабря архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

Так он прокомментировал новость, которая вышла на официальном портале новостей Ватикана 17 декабря. В ней сообщили об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной украинской церкви.

«Украинская православная церковь приобретает для Ватикана субъектность. Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая — для католического и всего христианского мира», —сообщил Зоря.

Он считает, что распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще сомневается —дипломатия Вселенского патриархата победила московскую.

А это значит, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения томоса.

Зоря предположил, что назначение вручения томоса на 6 января является попыткой Вселенского патриарха дать время тем, кто еще колеблется, принять решение о поддержке новой автокефальной православной церкви.

В субботу, 15 декабря, 39-летнего митрополита Епифания Думенко выбрали главой новой Украинской православной церкви на специальном Объединительном соборе. Он принял на себя титул митрополита Киевского и всея Украины.

Напомним, что накануне Объединительного собора глава РПЦ Кирилл обратился с заявлением о церковных притесненияхв Украине к мировым лидерам. Кроме канцлера ФРГ, президента Франции и генсека ООН, Кирилл направил письмо и Папе Римскому, требуя не признавать решения Вселенского патриарха о предоставлении Украинской православной церкви томоса об автокефалии.