Повідомлення про Об'єднавчий собор на сайті Ватикану, скріншот — vaticannews.va

https://racurs.ua/ua/n115780-vyznannya-vatykanom-avtokefaliyi-upc-dopomoje-vyznachytysya-inshym-pravoslavnym-cerkvam-zorya.html

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Визнання Ватиканом автокефалії Православної церкви в Україні і законності проведення Об'єднавчого собору у Києві допоможе визначитися іншим церквам, повідомив у Фейсбук 18 грудня архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій Зоря.

Так він прокоментував новину, яка вийшла на офіційному порталі новин Ватикану 17 грудня. у ній повідомили про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ.

«Українська православна церква набуває для Ватикану суб‘єктності. Вельми болюча новина для Московської патріархії. І дуже вагома — для католицького і всього християнського світу», — повідомив Зоря.

Він вважає, що поширення цієї офіційної новини є сигналом для всіх, хто ще має сумнів — дипломатія Вселенського патріархату перемогла московську.

А це означає, що у тих церквах, які ще не визначилися з визнанням автокефалії, з‘явився вагомий аргумент зробити це відразу після вручення томосу.

Зоря припустив, що призначення вручення томосу на 6 січня є спробою Вселенського патріарха дати час тим, хто ще коливається, ухвалити рішення про підтримку нової автокефальної православної церкви.

У суботу, 15 грудня, 39-річного митрополита Епіфанія Думенка обрали главою нової Української православної церкви на спеціальному Об‘єднавчому соборі. Він прийняв на себе титул митрополита Київського і всієї України.

Нагадаємо, що напередодні Об'єднавчого собору очільник РПЦ Кирило звернувся із заявою про церковні утиски в Україні до світових лідерів. Окрім канцлера ФРН, президента Франції та генсека ООН, Кирило спрямував лист і Папі Римському, вимагаючи не визнавати рішення Вселенського патріарха про надання Українській православній церкві томосу про автокефалію.