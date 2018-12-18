Штрафи за незаконне носіння військової форми та медалей пройшли перше читання у Раді

Фото: Рада посилила відповідальність за незаконне носіння військової форми та медалей / Flickr

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 9217 щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, які передбачають посилення відповідальності за незаконне носіння військової форми та наругу над могилами українських військових. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Нормативний акт передбачає накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2250−3400 грн) з конфіскацією ордена, медалі чи нагрудного знака. Також громадянам забороняється купувати, продавати, обмінювати медалі, нагрудні знаки або ж їх привласнювати чи носити їх.

Проектом також пропонується встановити адміністративну відповідальність за незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні розглядає блок питань національної безпеки, законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність. Також нардепи повинні визначитися, чи включати до порядку денного сесії низку законопроектів щодо продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель.