Штрафы за незаконное ношение военной формы и медалей прошли первое чтение в Раде

Фото: Рада ужесточила ответственность за незаконное ношение военной формы и медалей / Flickr

https://racurs.ua/n115778-shtrafy-za-nezakonnoe-noshenie-voennoy-formy-i-medaley-proshli-pervoe-chtenie-v-rade.html

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Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9217 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины, которые предусматривают усиление ответственности за незаконное ношение военной формы и надругательство над могилами украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Нормативный акт предусматривает наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (2250−3400 грн) с конфискацией ордена, медали или нагрудного знака. Также гражданам запрещается покупать, продавать, обменивать медали, нагрудные знаки, присваивать или носить их.

Проектом также предлагается установить административную ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины или других военных формирований.

Напомним, Верховная Рада сегодня рассматривает блок вопросов национальной безопасности, законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности. Также нардепы должны определиться, включать ли в повестку дня сессии ряд законопроектов о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель.