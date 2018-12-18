Резолюция ООН по Крыму: МИД назвал значение для Украины

Резолюция ООН по Крыму. Фото: russianspacesystems.ru

https://racurs.ua/n115776-rezoluciya-oon-po-krymu-mid-nazval-znachenie-dlya-ukrainy.html

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Министерство иностранных дел Украины (МИД) прокомментировало принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции по милитаризации аннексированного Россией Крыма и дало объяснение, что это значит для Украины. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил пресс-центр МИД.

Принятие резолюции означает, что мир поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает агрессию России. В МИД заявили, что это произошло, несмотря на отчаянные попытки России помешать принятию документа. Российская Федерация должна забрать свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить незаконную оккупацию территории Украины.

Оккупация Крыма нарушает обязательства, которые Россия взяла на себя при подписании Будапештского меморандума.

Кроме этого в резолюции сказано об осуждении международным сообществом российской агрессии против Украины около Керченского пролива. ООН призывает Россию немедленно освободить украинские корабли и моряков. Также Россия должна немедленно прекратить препятствовать законному праву на свободу судоходства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Резолюцией также осуждается строительство Россией Керченского моста и увеличение военного присутствия в акваториях Черного и Азовского морей.

Напомним, какие страны поддержали Россию при принятии резолюции ООН по Крыму.