В ООС показали, как медики спасают раненых боевиками гражданских (ВИДЕО)

Военные медики спасают гражданских, фото — "Укринформ"

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Мирные жители, которые живут на линии разграничения в Донбассе, продолжают становиться мишенями российских наемников.

В операции Объединенных сил (ООС) показали, как военные медики спасают гражданских, подстреленных террористами.

Об очередном случае ранения стало известно 16 декабря в Чермалыке — небольшом селе на Приазовье.

С 2014 года Чермалык почти ежедневно упоминается в боевых сводках. Мир и войну здесь разделяет река Кальмиус, которая и является линией столкновения украинских и террористических войск.

В воскресенье, 16 декабря, с противоположной стороны Кальмиуса, от соседнего села Набережного, которое находится на временно оккупированной территории Украины, в сторону Чермалыка снова полетели пули российских наемников.

Одна из них ранила 50-летнего местного жителя, который вышел за дровами. Пуля попала в ногу.

Мать раненого обратилась за помощью и об инциденте сообщили военным медикам, осуществляющим объезд окружающих сел.

«Стреляют с той стороны часто — 5−10 раз в день. Стрелковое оружие, минометы и АГС», — рассказал впоследствии раненый.

Мужчину доставили в Мариупольский военно-медицинский госпиталь для оказания необходимой помощи уже через 25 минут после ранения и прооперировали, вытянув пулю калибра 5,45 мм.

Обстрелы гражданских, к сожалению, не редкость на Донбассе. В октябре формирования боевиков обстреляли Марьинку и огнестрельное сквозное ранение нижней конечности получил местный 40-летний житель. В него пуля попала, когда он работал на приусадебном участке.

В середине октября миссия ОБСЕ обнародовала информацию об обстреле населенного пункта Золотое-4 вблизи Луганска, который осуществлялся с применением запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм.