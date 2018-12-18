В ООС показали, як медики рятують поранених бойовиками цивільних (ВІДЕО)

Військові медики рятують цивільних, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n115777-v-oos-pokazaly-yak-medyky-ryatuut-poranenyh-boyovykamy-cyvilnyh-video.html

Racurs.ua

Мирні мешканці, які живуть на лінії розмежування на Донбасі, продовжують ставати мішенями російських найманців.

В операції Об'єднаних сил (ООС) показали, як військові медики рятують цивільних, підстрелених терористами.

Про черговий випадок поранення стало відомо 16 грудня у Чермалику — невеликому селі на Приазов’ї.

Від 2014 року Чермалик майже щодня згадується у бойових зведеннях. Мир і війну тут розділяє річка Кальміус, яка і є лінією зіткнення українських і терористичних військ.

У неділю, 16 грудня, з протилежного боку Кальміуса, від сусіднього села Набережного, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України, у бік Чермалика знову полетіли кулі російських найманців.

Одна з них поранила 50-річного місцевого жителя, який вийшов за дровами. Куля влучила у ногу.

Матір пораненого звернулася по допомогу і про інцидент повідомили чергову машину військових медиків, які здійснювали об’їзд навколишніх сіл.

«Стріляють з того боку часто — 5−10 разів на день. Стрілецька зброя, міномети та АГС», — розповів згодом поранений.

Чоловіка привезли до Маріупольського військового-медичного госпіталю для надання необхідної допомоги вже через 25 хвилин після поранення і прооперували, витягнувши кулю калібру 5,45 мм.

Обстріли цивільних, на жаль, непоодинокі на Донбасі. У жовтні формування бойовиків обстріляли Мар’їнку і вогнепальне наскрізне поранення нижньої кінцівки дістав місцевий 40-річний мешканець. У нього влучила куля, коли він працював на власній присадибній ділянці.

В середині жовтня місія ОБСЄ оприлюднила інформацію про обстріл населеного пункту Золоте-4 поблизу Луганська, який здійснювався із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї — мінометів калібру 120 мм.