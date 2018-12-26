Російський патріарх Кирило заговорив про «криваві конфлікти» через храми і «духовну загибель» України

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https://racurs.ua/ua/n116133-rosiyskyy-patriarh-kyrylo-zagovoryv-pro-kryvavi-konflikty-cherez-hramy-i-duhovnu-zagybel.html

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Російський патріарх Кирило заявив, що зміна назви УПЦ Московського патріархату спричинить масштабні акції по «вилученню» храмів на території України.

«Все те, що може відбуватися навколо храмів, має ризик обернутися кривавими конфліктами», — сказав він в Москві, пишуть ЗМІ РФ.

Окрім цього, незважаючи на участь патріарха Кирила в недавній зустрічі з вищим керівництвом Міноборони РФ і президентом Росії Володимиром Путіним, де обговорювався конфлікт із Заходом, він вирішив нагадати Києву про необхідність «відділення церкви і релігії від держави».

«В порушення цієї фундаментальної європейської цінності держава в особі президента прямо втручається в церковне управління… бере участь у переговорах з Константинополем щодо так званого томосу», — заявив патріарх Кирило.

Він також не забув згадати і про США, які «працюють в Україні», а створення єдиної православної церкви назвав «цивілізаційною катастрофою».

Раніше глава РПЦ заявляв, що створення об'єднаної православної церкви в Україні призведе до «духовної загибелі» країни.

Нагадаємо, 15 грудня 39-річного митрополита Єпіфанія Думенка обрали главою нової Української православної церкви на Об'єднавчому соборі. Він має титул митрополита Київського і всієї України.