Спутник зафиксировал масштабный пожар на Новокуйбышевском НПЗ после атаки дронов. Фото:

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Безпілотники здійснили атаку на Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Українська влада наразі офіційно не коментувала удари по НПЗ. Однак компанії Fire Point заявила, що атаку на нафтозавод 30 жовтня здійснили підрозділи Сил оборони за допомогою їхніх безпілотників. Про обстріл підприємства повідомили моніторингові телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

Тим часом «Схеми» опублікували супутникові знімки Planet Labs за 30 жовтня. На світлинах можна побачити, що після атаки безпілотників на заводі у Самарській області спалахнула масштабна пожежа. Значну частину території НПЗ затягнуло щільним чорним димом. Через сильне задимлення наразі важко встановити точні місця та ступінь ураження.

Як відомо, Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до Самарської групи підприємств «Роснефти». Потужність цього НПЗ становить близько 8,8 млн т нафти щороку. На підприємстві виробляють 20−30 видів нафтопродуктів.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з главою РФ Володимиром Путіним про поставки російського дизелю на ринки світу та Америки.

Після 16 жовтня перестали фіксуватися удари України по НПЗ в Росії. Тому нафтозаводи наростили виробництво дизелю щонайменше на 50 тис. т на добу. Наразі виробляється щодоби 225 тис. т. А близько 80 тис. т на добу можуть іти на експорт.

Джерело: «Схеми»