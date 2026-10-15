Россияне атаковали газодобывающую инфраструктуру «Нафтогаза» в Полтавской области. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації вночі 15 жовтня атакувала газовидобувну інфраструктуру «Групи Нафтогаз» у Полтавській області.

Внаслідок удару російського БпЛА було пошкоджене технологічне обладнання, а на об'єкті виникла пожежа. Підприємство призупинило роботу. Про це «Нафтогаз» повідомив у Facebook.

Як поінформував в. о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко, співробітники в момент атаки перебували в укритті, тому ніхто з персоналу не постраждав. Наразі на місці прильотів фахівці оцінюють наслідки та масштаби руйнувань.

Нагадаємо, в ніч 22 вересня російські війська атакували балістикою об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Тоді по технологічних об'єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють, влучили п’ять ракет. У «Нафтогазі» тоді інформували, що цей об'єкт з початку повномасштабного російського вторгнення уже десятки разів зазнавав російських атак — як дронами, так і ракетами.