Пять баллистических ракет ударили по объектам «Нефтегаза» Полтавщине

Россия атаковала баллистическими ракетами объекты «Нефтегаза», фото: t.me/NaftogazUA

https://racurs.ua/n216371-pyat-ballisticheskih-raket-udarili-po-obektam-neftegaza-poltavschine.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня, атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині.

Про це повідомляє прес-служба «Групи Нафтогаз».

Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об'єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють, — розповіли у компанії.

У «Нафтогазі» зазначають, що цей об'єкт з початку повномасштабного російського вторгнення уже десятки разів зазнавав російських атак — як дронами, так і ракетами — тож його обладнання давно й надовго виведене з ладу.