Россияне массированно атаковали газодобывающий объект «Нафтогаза» в Харьковской области. Фото:

https://racurs.ua/n214839-rf-massirovanno-udarila-po-gazodobyvauschemu-obektu-neftegaza-na-harkovschine.html

Ракурс

Армія РФ безперервно атакує газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» на Харківщині.

Окупанти із самого ранку, 6 липня, б’ють по одному з об'єктів газовидобутку в Харківській області. На об'єкті спалахнула пожежа. Наразі відомо про постраждалого, якому вже надали домедичну допомогу й наразі він перебуває в лікарні. Про це група «Нафтогаз» повідомила у Facebook.

Згодом ворог завдав повторного удару по цьому ж об'єкту. Таким чином загарбники намагалися спричинити ще більші руйнування.

Наразі ворожа атака досі триває. Персонал перебуває в укритті, а роботу об'єкта зупинили. Оцінити масштаби пошкоджень фахівці зможуть лише після відбою повітряної тривоги та стабілізації безпекової ситуації.

Росія знову цілеспрямовано б'є по українському газовидобутку. Але зараз найважливіше — життя і безпека наших людей, — наголосили в «Нафтогазі».

Нагадаємо, 2 червня росіяни масовано атакували ракетами та дронами один із ключових об'єктів «Групи Нафтогаз» на Харківщині. Спочатку ворог бив по об'єкту дронами, а приблизно за годину завдали повторного удару ракетами.