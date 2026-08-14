Российский БпЛА со шрапнелью попал в многоэтажку в Смеле. Фото:

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Ракурс

Російський БпЛА зі шрапнеллю поцілив у багатоповерхівку в Смілі на Черкащині.

Місто було атаковане російськими дронами вночі 14 серпня. Мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент удару вдома не було. Про це керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у Telegram.

Постраждали п’ятеро осіб. Медики надали людям необхідну допомогу й від госпіталізації вони відмовилися.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що житловий дев’ятиповерховий будинок був пошкоджений, спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців будинку, а психологи надали допомогу 23 людям, які пережили обстріл.

Пожежу оперативно ліквідували, але один із під’їздів сильно зруйнований. На місці події розгорнули оперативний штаб.

Нагадаємо, раніше очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявляв, що в Смілянській громаді внаслідок атаки російських дронів був пошкоджений житловий будинок. Попередньо було відомо, що постраждали троє людей.