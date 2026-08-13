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Армия РФ ударила по складу логистической компании в Павлограде. Фото: ОВА

Оккупанты обстреляли склад логистической компании в Павлограде — есть раненые

13 авг 2026, 20:55
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Армія Російської Федерації атакували Павлоград на Дніпропетровщині.

У четвер, 13 серпня, внаслідок атаки окупантів спалахнуло приміщення логістичної компанії. Рятувальники локалізували пожежу та продовжили ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків. Медики надали їм необхідну допомогу і від госпіталізації вони відмовилися. Уточняються інші наслідки російського удару.

Нагадаємо, 5 серпня російські загарбники касетними боєприпасами знищили сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Внаслідок обстрілу загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще восьмеро осіб отримали поранення.

Источник: Ракурс


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