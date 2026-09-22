П’ять балістичних ракет вдарили по об'єктах «Нафтогазу» Полтавщині

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Росія атакувала балістичними ракетами об’єкти «Нафтогазу», фото: t.me/NaftogazUA
П’ять балістичних ракет вдарили по об'єктах «Нафтогазу» Полтавщиніhttps://racurs.ua/ua/n216371-p-yat-balistychnyh-raket-vdaryly-po-obiektah-naftogazu-poltavschyni.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня, атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині.
Про це повідомляє прес-служба «Групи Нафтогаз».
Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об'єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють, — розповіли у компанії.
У «Нафтогазі» зазначають, що цей об'єкт з початку повномасштабного російського вторгнення уже десятки разів зазнавав російських атак — як дронами, так і ракетами — тож його обладнання давно й надовго виведене з ладу.
Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта, — додали в «Нафтогазі».