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Ракурс
Росія атакувала балістичними ракетами об’єкти «Нафтогазу», фото: t.me/NaftogazUA

П’ять балістичних ракет вдарили по об'єктах «Нафтогазу» Полтавщині

22 вер 2026, 12:48
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня, атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині.

Про це повідомляє прес-служба «Групи Нафтогаз».

Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об'єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють, — розповіли у компанії.

У «Нафтогазі» зазначають, що цей об'єкт з початку повномасштабного російського вторгнення уже десятки разів зазнавав російських атак — як дронами, так і ракетами — тож його обладнання давно й надовго виведене з ладу.

Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта, — додали в «Нафтогазі».

Джерело: Ракурс


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