Рашисти завдали повторного удару по Херсонські ТЕЦ — все генеруюче обладнання виведене з ладу

Росіяни знову атакували Херсонську ТЕЦ, фото: «Нафтогаз»

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, повторно атакували Херсонську ТЕЦ «Групи Нафтогаз».

Про це повідомила прес-служба компанії.

По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ), — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ТЕЦ зазнала критичних руйнувань — повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

Росіяни вдарили по виключно цивільному об'єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона, — наголошує в. о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. — Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета — терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо, вчора, 26 серпня, рашисти скинули керовану авіабомбу на Херсонську ТЕЦ. Толі внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.