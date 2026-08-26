Російська армія атакувала КАБом Херсонську ТЕЦ, є серйозні руйнування. Фото:

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Херсонська ТЕЦ зазнала нового обстрілу з боку російської армії.

У середу, 26 серпня, окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на теплову електростанцію. Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Про це група «Нафтогаз» повідомила у Facebook.

Як зазначив, в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко, масштаб пошкоджень оцінять, щойно це дозволить зробити безпекова ситуація.

Газовики наголосили, що Херсонська теплова електростанція є виключно цивільним об'єктом, основне призначення якого — постачання тепла жителям міста. Упродовж цього року ТЕЦ зазнала десятків атак з боку російських загарбників.

Нагадаємо, на початку серпня міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що головною ціллю нових російських атак може стати не енергетика України, а водопостачання та каналізація. Вода може стати новою вразливою точкою країни, бо важко буде прожити в містах більше трьох днів без води та каналізації.