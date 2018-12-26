«Нафтогаз» розпочне у судах вибивати борги із «Газпрому» у січні 2019 року

"Нафтогаз" перейшов в атаку у суперечці з "Газпромом", фото — "Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n116134-naftogaz-rozpochne-u-sudah-vybyvaty-borgy-iz-gazpromu-u-sichni-2019-roku.html

Racurs.ua

На початку 2019 року компанія «Нафтогаз України» розпочне стягувати з російського «Газпрому» 2,7 млрд дол. у судах.

У січні та лютому відбудеться декілька судових розглядів у справі української енергетичної компанії проти «Газпрому», повідомило 26 грудня «Громадське» з посиланням на комерційного директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка.

Йдеться про стягнення з російського газового монополіста майна та активів для погашення заборгованості за рішенням Стокгольмського арбітражу на 2,7 млрд дол.

«На початку січня у нас буде судове засідання у Нідерландах щодо примусового стягнення активів „Газпрому“. У лютому — засідання у Великій Британії, згодом очікуємо на рішення суду у Техасі. У США ми хочемо отримати інформацію про активи „Газпрому“», — повідомив Вітренко.

Останнім часом «Нафтогаз» подає позови до судів кількох країн (Швеції, Нідерландів, Швейцарії та США).

У такий спосіб «Нафтогаз» прагне конфіскувати активи росіян і погасити суму, яку Україні присудив арбітраж.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» судиться із «Газпромом» від 2014 року щодо ціни на російський природний газ і його транзит Україною. У лютому Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» за позовом на транзит газу на суму 4,673 млрд дол.

Згодом росіяни запустили юридичний механізм, аби уникнути сплати коштів.

У червні керівник російської газової компанії Олексій Міллер заявив, що «Газпром» подасть позов на розірвання чинних контрактів на постачання газу в Україну і через її територію.

На початку липня «Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу новий позов проти «Газпрому» з вимогою переглянути тариф на транзит природного газу.

У листопаді Стокгольмський арбітраж об'єднав позови «Нафтогазу» і «Газпрому» в єдиний процес.

Загальна сума вимог з боку України перевищує 12 млрд дол. «Газпром» фактично вимагає повернути ситуацію до моменту, коли «Нафтогаз» почав судитися із ним.