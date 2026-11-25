На Полтавщині російський БпЛА поцілив у енергооб'єкт, є постраждалі. Фото:

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Армія Росії атакувала енергооб'єкт у Полтавській області.

У середу, 25 листопада, ворог вдарив безпілотником по об'єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Внаслідок обстрілу постраждали троє осіб. Про це керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив у Telegram.

Тим часом виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко заявив, що росіяни вдарили по газовидобувній інфраструктурі компанії. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, а роботу об'єкта вже зупинили.

Дякую рятувальникам ДСНС за оперативну реакцію і професійну роботу, — зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада Запорізька АЕС через російський обстріл знову втратила зовнішнє живлення. На правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції «Феросплавна», відключилася лінія електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1». Потреби «атомки» наразі забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів.