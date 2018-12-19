В Польше решили закрыть пешеходный пункт пропуска «Угринов-Долгобичув» на границе с Украиной

Пункт пропуска на украино-польской границе. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n115835-v-polshe-reshili-zakryt-peshehodnyy-punkt-propuska-ugrinov-dolgobichuv-na-ukraino-polskoy-granice.html

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Пункт пропуска «Угринов-Долгобичув» на украино-польской границе во Львовской области будет работать только до конца 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба польской пограничной службы.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится о том, что в 2018 году заканчивается действие пилотного проекта по пешеходному пересечению границы на автомобильном пункте пропуска «Долгобичув-Угринов». Временная инфраструктура, которая была создана для эксперимента, не позволяет продолжить пилотный проект в его нынешнем виде.

Польские пограничники добавили, что лучше использовать автобусный переезд по его прямому назначению.

Издание ZAXID.NET пишет, что украинские пограничники пока не получили официального заявления о закрытии пешеходного перехода в Угринове.

По словам пресс-секретаря Львовского пограничного отряда Ярославы Мельник, пограничники ожидают официальные документы от польских коллег. Спикер подтвердила, что действие эксперимента с пешеходным переходом действительно завершается.

Как известно, в 2014 году открыли пункт пропуска «Угринов-Долгобичув» для пересечения автомобильного транспорта. В 2015 году начали эксперимент и обустроили пешеходный переход.

Напомним, 22 ноября, Польша возобновила контроль на польских внутренних границах со странами Европейского Союза. Границы с Германией, Литвой, Чехией и Словакией можно переходить только в определенных местах (всего — 264). На границе с Чехией их 142, со Словакией — 62, с Германией — 48, с Литвой — 12.