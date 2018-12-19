У Польщі вирішили закрити пішохідний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні з Україною

Пункт пропуску на україно-польському кордоні. Фото: РБК-Україна

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Пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» на україно-польському кордоні в Львівській області працюватиме лише до кінця 2018 року. Про це повідомила прес-служба польської прикордонної служби.

У заяві, яка опублікована на сайті відомства, йдеться про те, що в 2018 році закінчується дія пілотного проекту з пішохідного перетину кордону на автомобільному пункті пропуску «Долгобичув-Угринів». Тимчасова інфраструктура, яка була створена для експерименту, не дозволяє продовжити пілотний проект в його нинішньому вигляді.

Польські прикордонники додали, що краще використовувати автобусний переїзд за його прямим призначенням.

Видання ZAXID.NET пише, що українські прикордонники поки не отримали офіційної заяви про закриття пішохідного переходу в Угринові.

За словами речниці Львівського прикордонного загону Ярослави Мельник, прикордонники очікують на офіційні документи від польських колег. Речник підтвердила, що дія експерименту з пішохідним переходом справді завершується.

Як відомо, у 2014 році відкрили пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» для перетину автомобільного транспорту. У 2015 році розпочали експеримент та облаштували пішохідний перехід.

Нагадаємо, 22 листопада, Польща відновила контроль на польських внутрішніх кордонах з країнами Європейського Союзу. Кордони з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною можна переходити тільки у визначених місцях (загалом — 264). На кордоні з Чехією їх є 142, зі Словаччиною — 62, з Німеччиною — 48, з Литвою — 12.