Голова Верховного суду закликала обрати членів Вищої ради правосуддя в один тур

Голова Верховного суду Данішевська, фото — "Судово-юридична газета"

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Голова Верховного суду Валентина Данішевська закликала делегатів позачергового з’їзду суддів обрати чотирьох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) вже у першому турі.

Про це Данішевська сказала під час вступного слова до делегатів, про що стало відомо з трансляції з’їзду, який розпочався вранці 19 грудня.

«Наше спілкування із суспільством відбувається передусім через наші рішення. Прошу змінити підходи до їх написання: форма має бути сучасною, за змістом вони мають бути мотивованими і переконливими», — наголосила Данішевська.

Вона також вважає, що зазіхання на незалежність суддів будуть завжди і судді мусять пильнувати за тим, щоб закони не були змінені в частині гарантій суддівської незалежності.

«Якщо ж нам не вдасться забезпечити права і свободи людей, навряд чи ми маємо право на дотримання власних гарантій», — зауважила голова Верховного суду.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві розпочався ХVІ позачерговий з’їзд суддів України, який було скликано Радою суддів України для обрання чотирьох членів Вищої ради правосуддя. Делегати оберуть членів ВРП із числа суддів або суддів у відставці шляхом таємного голосування.