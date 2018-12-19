Председатель Верховного суда призвала избрать членов Высшего совета правосудия в один тур

Председатель Верховного суда Данишевская, фото — "Судебно-юридическая газета"

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Председатель Верховного суда Валентина Данишевская призвала делегатов внеочередного съезда судей избрать четырех членов Высшего совета правосудия (ВСП) уже в первом туре.

Об этом Данишевская сказала во время вступительного слова к делегатам, о чем стало известно из трансляции съезда, который начался утром 19 декабря.

«Наше общение с обществом происходит прежде всего путем наших решений. Прошу изменить подходы к их написанию: форма должна быть современной, по содержанию они должны быть мотивированными и убедительными», — отметила Данишевская.

Она также считает, что посягательства на независимость судей будут всегда и судьи должны следить за тем, чтобы законы не были изменены в части гарантий судейской независимости.

«Если же нам не удастся обеспечить права и свободы людей, вряд ли мы имеем право на соблюдение собственных гарантий», — отметила председатель Верховного суда.

Напомним, что сегодня в Киеве начался внеочередной съезд судей Украины, который был созван Советом судей Украины для избрания четырех членов Высшего совета правосудия. Делегаты изберут членов ВСП из числа судей или судей в отставке путем тайного голосования.