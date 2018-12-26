Польща пояснила, чому залишила на кордоні з Україною єдиний пішохідний перехід

Пункт "Угринів-Долгобичув", фото — strazgraniczna.pl

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Польські прикордонники припинили експеримент на пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» і з 1 січня пропускатимуть через нього тільки автотранспорт.

Сусіди пояснили це небезпекою, яку створювали піші туристи автовласникам, повідомив 26 грудня «Укрінформу» помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» для перетину автомобільного транспорту відкрили у 2014 році. Через рік тут розпочали експеримент та облаштували пішохідний перехід.

«Трафік там достатньо високий. Але з 2015 року за ініціативи української сторони в автомобільному пункті пропуску здійснювався пропуск громадян, які перетинали кордон в пішому порядку», — пояснив Слободян.

Закриття переходу в Угринові для пішоходів спричинить незручності для українців, адже на українсько-польському кордоні піших переходів мало. Після цього рішення поляків залишиться лише один — у Шегинях.

Експеримент щороку пролонговували, але в середині грудня польська сторона вирішила завершити його.

«Громадяни, які перетинають там кордон, починають створювати перешкоди для тих, хто їде автомобілями. Це робочий момент, який потребує доопрацювання», — розповів посадовець.

Польські прикордонники повідомляли, що пункт «Долгобичув-Угринів» щодня перетинають 3,5 тис. туристів, з них 800 осіб — пішки або на велосипедах.