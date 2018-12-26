Погода в Україні на 27 грудня: синоптики обіцяють мокрий сніг та дощ (КАРТА)

Погоду в Україні обіцяють з мокрим снігом та дощем. Фото: flickr.com

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Погода в Україні найближчої доби очікується дощова, місцями синоптики прогнозують мокрий сніг, а в західних, південних областях та в Криму очікується потепління.

Як повідомляє Гідрометцентр, стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° тепла до 6° морозу. Вдень температура повітря в західних областях прогріється до 5° вище нуля, в південних регіонах до 3° тепла, у східних та центральних — до мінус 2°.

Вітер очікується північно-західний 7−12 м/с.

У Києві 27 грудня вночі падатиме сніг, вдень — без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень теж прогнозується від мінус 1° до 1° тепла.

У Львові у четвер очікується сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° вище нуля, вдень 3−5° тепла.

В Одесі найближчої доби синоптики прогнозують вночі сніг, а вдень — без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 1−3° тепла.

У Дніпрі завтра вночі Гідрометцентр обіцяє сніг, а вдень буде хмарно. Вночі температура повітря становитиме 2−4° морозу, вдень очікується від 0° до 2° морозу.

У Харкові найближчої доби вночі та вдень обіцяють сніг. Температура вночі 3−5° морозу, вдень від 0° до мінус 2°.

У Карпатах 27 грудня прогнозують опади у виді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вночі від 1° тепла до мінус 1°, вдень 2−4° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітний стан в Україні 27 грудня буде відносно спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 26 грудня у всіх регіонах очікуються опади — дощ та мокрий сніг. Сухою і холодною буде погода тільки на півдні країни та крайньому сході. Температурні показники коливатимуться до від 2° до 4° тепла вдень.