В Укргідрометцентрі повідомили, якою буде погода в новорічну ніч (КАРТА)

Погода з 31 грудня на 1 січня очікується різноманітна

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Racurs.ua

У новорічну ніч погода в Україні очікується доволі різноманітна. В окремих регіонах прогнозують опади й плюсову температуру, в інших — до 7º морозу.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві погода 31 грудня буде без снігу чи дощу. Вночі очікується 5−7º морозу, а ближче до ранку — 2−3º нижче нуля. У вівторок, 1 січня, в столиці йтиме мокрий сніг, який потім перейде в дощ. Максимальна температура вдень становитиме 2−3º тепла.

У західних областях синоптики обіцяють з 31 грудня на 1 січня дощову погоду, а стовпчики термометрів покажуть вище 0º за Цельсієм.

У північних регіонах опадів у новорічну ніч не очікується. Вночі прогнозується мінус 3−8º. Вранці мешканців північних областей попереджають про мокрий сніг, який вдень перейде у дощ. Вже 1 січня температура повітря підніметься до 2−3º тепла.

У східних областях Гідрометцентр обіцяє новорічну ніч без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 4−9º морозу, вдень — до 5º нижче нуля за Цельсієм.

На півдні країни синоптики прогнозують з наступного понеділка на вівторок 1−6º морозу, вдень — близько 0º. Істотних опадів не очікується.

Нагадаємо, 27 грудня погода в Україні очікується дощова, місцями синоптики прогнозують мокрий сніг, а в західних, південних областях та в Криму очікується потепління.