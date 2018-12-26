Снігопади в Україні: дорожники повідомили про ситуацію на автошляхах (ВІДЕО)

Ситуація на автошляхах залишається складною. Фото: Укравтодор

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«Укравтодор» повідомив про ситуацію на українських дорогах станом на 20.30. Обмеження на в’їзд до Полтавської області діятиме щонайменше до 12.00 27 грудня.

Як повідомила прес-служба «Укравтодору» в Facebook, ситуація на дорозі М-03 залишається складною — дві фури перекрили рух поблизу міста Лубни та села Красногорівка. Через це на під’їздах до цих населених пунктів спостерігається скупчення транспорту. Відновлено рух автотрасою Н-08.

«У зв’язку із ситуацією на дорогах Полтавської області з 14.00 26 грудня в’їзд до області закритий для всіх видів транспорту. Таке обмеження буде діяти попередньо до 12.00 наступної доби», — зазначили в «Укравтодорі».

У Черкаській області зберігається обмеження руху для великовагового та громадського транспорту на дорогах державного значення Н-01 Київ — Знам`янка та Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь.

На Кіровоградщині обмеження руху зняли на дорозі М-04 Знам`янка — Олександрія та М-13 Кіровоград — Платонове.

За інформацією дорожників, немає проблем із проїздом дорогами Дніпропетровської області.

Нагадаємо, потужні снігопади спричинили до низки заторів у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях. Товщина снігового покрову за добу у цих регіонах досягає від 6 до 60 см. «Укравтодор» сьогодні закрив в’їзд до Полтавської області для всіх видів транспорту.