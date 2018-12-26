Компанія Samsung запатентувала перший у світі дрон-трансформер (ФОТО)

Компанія «Самсунг» вийде на ринок БПЛА. Фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n116156-kompaniya-samsung-zapatentuvala-pershyy-u-sviti-dron-transformer-foto.html

Racurs.ua

Південнокорейська компанія Samsung (Самсунг) планує вийти на ринок безпілотних літальних апаратів та запатентувала патентну заявку на безпілотник-трансформер.

Як повідомляє видання Gizmochina, відомство із патентів та товарних знаків Сполучених Штатів Америки (USPTO) зареєструвало патентну заявку південнокорейської компанії Samsung.

Нещодавно представники корейського гіганта оформили вже чотири патенти на різні безпілотники. А п’ятим став патент щодо квадрокоптера-трансформера.

Зазначається, що формально БПЛА належатиме до лінійки аксесуарів для наступного покоління популярних смартфонів Galaxy (Гелексі).

Новий дрон отримає кілька відеокамер, ультразвукові сенсори, датчики температури, світла та ультрафіолету. Крім того, безпілотник оснастять гіроскопом, компасом та барометром.

Інженери «Самсунг» спроектували БПЛА так, що його гвинти зможуть складатися та забиратися в корпус. Сам корпус зможе розсуватися наче сірникова коробка.

Цікаво, що керувати дроном можна буде не лише зі смартфона або планшета, але й навіть з деякої побутової техніки.

Нагадаємо, компанія Lenovo показала свій новий флагманський смартфон під назвою Z5 Pro GT. Цей смартфон став першим, який отримав топовий чіпсет Qualcomm Snapdragon 855. Крім того, гаджет матиме 12 гігабайт оперативної пам’яті.