Lenovo представила надпотужний смартфон з 12 гігабайтами оперативної пам’яті (ФОТО, ВІДЕО)

Новий смартфон від компанії Lenovo. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Компанія Lenovo (Леново) показала свій новий флагманський смартфон під назвою Z5 Pro GT. Про це повідомляє 4PDA.

Цей смартфон став першим, який отримав топовий чіпсет Qualcomm Snapdragon 855. Крім того, гаджет матиме 12 гігабайт оперативної пам’яті.

Новинку оснастили 6,4-дюймовим екраном, виконаним за технологією Super AMOLED. В екран інженери «Леново» вбудували сканер відбитка пальця. Камери для селфі на 16 і 8 мегапікселів активуються за допомогою механізму слайдера. Основна камера подвійна — на 16 і 24 Мп.

Смартфон надійде в продаж з 24 січня. Найдешевша версія коштуватиме 390 дол., а за гаджет з максимальною комплектацією потрібно буде віддати майже 650 дол.

Технічні характеристики Lenovo Z5 Pro GT:

Дисплей Super AMOLED, 6,39″, 2340×1080, 19,5:9

Процесор: восьмиядерний Snapdragon 855 (1×2,84 ГГц + 3×2,42 ГГц + 4×1,80 ГГц), Adreno 640 GPU

Оперативна пам’ять: 6/8/12 ГБ LPDDR4

Вбудована пам’ять: 128/256/512 ГБ

Операційна система: Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою ZUI 10

Основна камера: Sony IMX 519, 16 Мп, f/1.8 + Sony IMX 576, 24 Мп, f/1.8

Селфі-камера: 16 Мп (f/2,2), допоміжний модуль на 8 Мп з функцією розпізнавання обличчя

Акумулятор: літій-іонний, 3350 маг

Безпека: сканер відбитків пальців

Звук: підтримка технології Dolby Atmos

Габарити: 155,12×73,04×9,3 мм

Вага: 210 гр

Зв’язок: Dual 4G Lte, Wi-Fi 802.11 n (2.4 GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

Нагадаємо, анонсований, але ще не представлений смартфон Samsung Galaxy A8s обладнають екраном з діркою та потрійною задньою камерою. Дірка в екрані буде призначена під фронтальну камеру.