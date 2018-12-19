Як не стати жертвою шахраїв власникам банківських карток. Фото: asfera.info

https://racurs.ua/ua/n115833-yak-ne-staty-jertvou-shahrayiv-vlasnykam-bankivskyh-kartok-nbu.html

Racurs.ua

Щоб захистити свої кошти на банківських рахунках і не стати жертвою шахраїв, власники платіжних карток не повинні розголошувати їх реквізити, паролі для входу до веб-банкінгу та свої особисті дані, наголосили у Національному банку України.

До реквізитів платіжних карток відносяться її термін дії, код CVС2/CVV2, ПІН-код, логін і пароль для входу до веб-банкінгу й одноразові паролі для проведення певних процедур онлайн, повідомляють УНН із посиланням на дані НБУ.

У Нацбанку запевнили, що ні працівники банків, ні служба безпеки фінустанови не телефонують до клієнтів і не уточнюють конфіденційну інформацію. Керівництво банку та служба безпеки не мають ані повноважень, ані потреби уточнювати телефоном особисті дані клієнтів і реквізити банківських карток.

Також у НБУ порадили, як саме безпечно розраховуватися карткою під час придбання товарів в інтернеті. Для розрахунків онлайн доцільно відкрити спеціальну «віртуальну картку» і поповнювати її лише на суму, яку слід сплатити під час купівлі товару. Крім того, рекомендовано користуватися sms-інформуванням і встановити певні ліміти на проведення операцій із картками.

Як раніше повідомлялося, «ПриватБанк» виявив нову злочинну схему з використанням фішингового сайту. Зловмисники створили підроблений сайт, ідентичний сайту банку, і заманювали туди клієнтів «Привату».