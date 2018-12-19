Как не стать жертвой мошенников владельцам банковских карт. Фото: asfera.info

https://racurs.ua/n115833-kak-ne-stat-jertvoy-moshennikov-vladelcam-bankovskih-kart-nbu.html

Racurs.ua

Чтобы защитить свои средства на банковских счетах и не стать жертвой мошенников, держатели платежных карт не должны разглашать их реквизиты, пароли для входа в веб-банкинг и свои личные данные, отметили в Национальном банке Украины.

К реквизитам платежных карт относятся ее срок действия, код CVС2/CVV2, ПИН-код, логин и пароль для входа в веб-банкинг и одноразовые пароли для проведения определенных процедур онлайн, сообщают УНН, ссылаясь на данные НБУ.

В Нацбанке заверили, что ни работники финучреждений, ни служба безопасности банка не звонят клиентам и не уточняют конфиденциальную информацию. Руководство банка и служба безопасности не имеют ни полномочий, ни потребности уточнять по телефону личные данные клиентов и реквизиты банковских карт.

Также в НБУ посоветовали, как именно безопасно рассчитываться картой при покупке товаров в интернете. Для расчетов онлайн целесообразно открыть специальную «виртуальную карту» и пополнять ее только на сумму, которую следует уплатить при покупке товара. Также рекомендуют пользоваться sms-информированием и установить определенные лимиты на проведение операций с картами.

Как ранее сообщалось, «ПриватБанк» обнаружил новую преступную схему с использованием фишингового сайта. Злоумышленники создали поддельный сайт, идентичный сайту банка, и заманивали туда клиентов «Привата».