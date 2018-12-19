Lenovo представила мощный смартфон с 12 гигабайтами оперативной памяти (ФОТО, ВИДЕО)

Новый смартфон от компании Lenovo. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Компания Lenovo (Леново) показала свой новый флагманский смартфон под названием Z5 Pro GT. Об этом сообщает 4PDA.

Этот смартфон стал первым, который получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855. Кроме того, гаджет будет иметь 12 гигабайт оперативной памяти.

Новинку оснастили 6,4-дюймовым экраном, выполненным по технологии Super AMOLED. В экран инженеры «Леново» встроили сканер отпечатка пальца. Камеры для селфи на 16 и 8 мегапикселей активируются с помощью механизма слайдера. Основная камера двойная — на 16 и 24 Мп.

Смартфон поступит в продажу с 24 января. Самая дешевая версия будет стоить 390 долл., а за гаджет с максимальной комплектацией нужно будет отдать почти 650 долл.

Технические характеристики Lenovo Z5 Pro GT:

Дисплей Super AMOLED, 6,39″, 2340×1080, 19,5:9

Процессор: восьмиядерный Snapdragon 855 (1×2,84 ГГц + 3×2,42 ГГц + 4×1,80 ГГц), Adreno GPU 640

Оперативная память: 6/8/12 ГБ LPDDR4

Встроенная память: 128/256/512 ГБ

Операционная система: Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ZUI 10

Основная камера: Sony IMX 519, 16 Мп, f/1.8 + Sony IMX 576, 24 Мп, f/1.8

Селфи-камера: 16 Мп (f/2,2), вспомогательный модуль на 8 Мп с функцией распознавания лица

Аккумулятор: литий-ионный, 3350 мач

Безопасность: сканер отпечатков пальцев

Звук: поддержка технологии Dolby Atmos

Габариты: 155,12×73,04×9,3 мм

Вес: 210 гр

Связь: Dual 4G Lte, Wi-Fi 802.11 n (2.4 GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

Напомним, анонсированный, но еще не представленный смартфон Samsung Galaxy A8s оборудуют экраном с дыркой и тройной задней камерой. Дырка в экране будет предназначена под фронтальную камеру.