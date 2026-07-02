В работе Vodafone возможны перебои после российской атаки

Vodafone предупреждает о возможных сбоях, фото: Diego Delso / Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n214773-v-rabote-vodafone-vozmojny-pereboi-posle-rossiyskoy-ataki.html

Ракурс

У роботі мобільного оператора Vodafone після нічної російської атаки можливі тимчасові перебої.

Про це сьогодні, 2 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок нічного обстрілу можливі тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру, — вказано в повідомленні. — Наші інженери працюють на місці з самої ночі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 74 ракетам і 496 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях.