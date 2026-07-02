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Ракурс
Vodafone попереджає про можливі збої, фото: Diego Delso / Wikimedia Commons

У роботі Vodafone можливі перебої після російської атаки

2 лип 2026, 12:03
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У роботі мобільного оператора Vodafone після нічної російської атаки можливі тимчасові перебої.

Про це сьогодні, 2 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок нічного обстрілу можливі тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру, — вказано в повідомленні. — Наші інженери працюють на місці з самої ночі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 74 ракетам і 496 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях.

Джерело: Ракурс


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