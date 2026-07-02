Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники у ніч на сьогодні, 2 липня (з 18.00 1 липня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару — Київ. Особливість масованої атаки — одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА, — розповіли в Повітряних силах.

Усього радіотехнічними військами Повітряних cил було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу — 74 ракети і 496 БпЛА різних типів:

чотири протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (район пуску — Курська область РФ);

24 балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400 (райони пуску — Брянська і Курська області РФ);

34 крилаті ракети Х-101 (район пуску — Вологодська область РФ);

вісім крилатих ракет «Калібр» (район пуску — Новоросійськ, РФ);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску — Воронезька область РФ);

496 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі — 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

вісім крилатих ракет «Калібр»;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

Станом на 09.00 зафіксовано:

влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях;

падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Інформація щодо кількох ракет уточнюється.