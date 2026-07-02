Наслідки масованої російської атаки по Києву 2 липня, фото: ДСНС

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Найбільше від ворожих ударів постраждав Київ. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У столиці на зараз підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. На жаль, кількість потерпілих зростатиме. Люди продовжують звертатися по допомогу, — зазначив він.

У Дарницькому районі столиці знищено частину девʼятиповерхівки. ДСНС зараз працює над порятунком людей з-під завалів.

На цій локації вдалося врятувати 17 осіб, 7 з них — деблокували зі смертельної пастки. На жаль, одна особа загинула. Є інформація про безвісти зниклих — шукаємо. Пошуково-рятувальна операція триває, — розповів Клименко.

Всього по Києву вражено понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.