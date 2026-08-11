Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

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Сили оборони України впродовж 10−11 серпня уразили низку важдивих цілей.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, 11 серпня уражено:

зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» у районі Тополь Луганської області;

командно-спостережний пункт противника в районі Теребрено Бєлгородської області РФ;

склади матеріально-технічних засобів противника в Ровеньках Луганської області.

Крім того, вчора, 10 серпня уражено шість пунктів управління БпЛА противника в районах:

Шевченка Першого, Комара та Веселого на Донеччині;

Ходяковки Курської області РФ;

Залізничного та Нестерянки Запорізької області.