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Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ
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Сили оборони України впродовж 10−11 серпня уразили низку важдивих цілей.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, 11 серпня уражено:
- зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» у районі Тополь Луганської області;
- командно-спостережний пункт противника в районі Теребрено Бєлгородської області РФ;
- склади матеріально-технічних засобів противника в Ровеньках Луганської області.
Крім того, вчора, 10 серпня уражено шість пунктів управління БпЛА противника в районах:
- Шевченка Першого, Комара та Веселого на Донеччині;
- Ходяковки Курської області РФ;
- Залізничного та Нестерянки Запорізької області.
Ураження об'єктів такого рівня суттєво знижує бойові спроможності угруповань противника одразу на кількох операційних напрямках, — наголошують у Генштабі.