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Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

Поражены «Бук-М3», командно-наблюдательный пункт и пункты управления БпЛА рашистов — Генштаб

11 авг 2026, 13:11
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Сили оборони України впродовж 10−11 серпня уразили низку важдивих цілей.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, 11 серпня уражено:

  • зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» у районі Тополь Луганської області;
  • командно-спостережний пункт противника в районі Теребрено Бєлгородської області РФ;
  • склади матеріально-технічних засобів противника в Ровеньках Луганської області.

Крім того, вчора, 10 серпня уражено шість пунктів управління БпЛА противника в районах:

  • Шевченка Першого, Комара та Веселого на Донеччині;
  • Ходяковки Курської області РФ;
  • Залізничного та Нестерянки Запорізької області.

Ураження об'єктів такого рівня суттєво знижує бойові спроможності угруповань противника одразу на кількох операційних напрямках, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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