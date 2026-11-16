«Киевстар» выставил на аукцион мобильный номер за 3,5 миллиона гривен

«Киевстар» продает редкий мобильный номер, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

«Київстар» оголосив аукціон із продажу рідкісного телефонного номера +380 77 777 77 77.

Стартова вартість лота становить 3,5 млн грн і під час торгів може ще зрости — крок ставки становить 50 тис. грн. Торги розпочнуться 9 грудня 2026 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Цей номер можна буде підключити як для особистого використання, так і для бізнесу — на будь-який актуальний бізнес-тариф або контрактний тариф для приватних осіб. В аукціоні можуть взяти участь юридичні особи, ФОП чи фізичні особи.

Дозвіл на використання коду мережі 77 (+380 77) «Київстар» отримав влітку 2024 року. Перші номери з цим кодом компанія продала у листопаді того ж року.