Почему кислый вкус «побеждает» другие виды вкусов, установили ученые

Американские ученые установили, почему кислый вкус всегда «побеждает», фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n217440-pochemu-kislyy-vkus-pobejdaet-drugie-vidy-vkusov-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Кислий смак послаблює передачу сигналів від язика до мозку про солодке, гірке чи солоне.

Це встановили учені з Медичної школи Міллерського університету Маямі (США), які в ході експериментів на мишах вивчили, як смакові рецептори передають цю інформацію про смак до мозку в процесі споживання їжі або напоїв змішаних смаків, повідомляє видання EurekAlert.

Порівнюючи нейронні реакції за різних умов смакового сприйняття, дослідники виявили, що:

кислий смак викликає нейронну активність, яка пригнічує реакції на солодке, гірке та солоне;

пригнічення нейронних реакцій на інші смаки кислим смаком не обмежувалося підмножиною нейронів на шляху від язика до мозку і ці нейрони по суті розподіляють смаки на дві категорії — приємні або неприємні.

Досліджуючи механізм пригнічення інших смаків кислим, дослідники маніпулювали рівнями нейромедіатора серотоніну, який клітини, що реагують на кисле, виділяють усередині кожного смакового рецептора:

збільшення кількості серотоніну в смакових рецепторах посилювало пригнічення інших смаків кислим, тоді як зниження рівня серотоніну, навпаки, послаблювало цей ефект;

ці свідчить, що солодке, гірке та солоне можуть пригнічуватися кислим смаком ще до того, як смакова інформація досягне нейронів.

Смакові рецептори не лише реагують на смакові сполуки та перетворюють їх, вони також інтегрують і маніпулюють смаковими сигналами перед тим, як передати їх до мозку, — наголошують дослідники. — Нейрони, які збирають сигнали, вироблені в смакових рецепторах, самі організовані у дві великі групи чи кластери — нейрони, що передають смакові сигнали, пов’язані із задоволенням, і нейрони, що передають неприємні смакові сигнали.

За словами дослідників, ці дані можуть стати основою для майбутніх досліджень, які вивчатимуть «генетичні підписи» цих нейронів та те, чи може зміна цих генів маніпулювати смаком.

Джерело: EurekAlert