Кремль отреагировал на удары дронов по Крымскому мосту. Фото:

https://racurs.ua/n217439-udary-dronov-po-krymskomu-mostu-prokommentirovali-v-kremle.html

Ракурс

Кримський міст нібито не отримав значних пошкоджень після атаки БпЛА.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі триває оцінка завданих пошкоджень, а їхній масштаб нібито є незначним. Водночас він не навів конкретних подробиць і не уточнив, про які саме ушкодження йдеться. По це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

По мосту інформація буде з Мінтрансу. Там зараз, наскільки я розумію, відбувається оцінка незначних ушкоджень. Інформація від Мінтрансу надійде, — розповів він і додав, що жодна ППО у світі не може повністю убезпечити об'єкти на тлі масованих ударів.

Водночас Пєсков заявив, що Москва не хоче тимчасового перемир’я, а нібито прагне «миру на багато років і століть». Додав, що мирний процес складний, бо складається з величезної кількості деталей, значення кожної з яких дуже важко переоцінити.

Тим часом моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер» пише, що пошкоджень зазнала автомобільна частина Кримського мосту і зафіксовано нахил арки.

Російська пропаганда поінформувала, що ударні частина українського безпілотника начебто впала на правий бік з боку окупованого півострова.

Нагадаємо, Кримський міст 16 листопада атакували безпілотники. Окупаційна влада заявляла, що внаслідок обстрілу рух транспорту мостом буде обмежений орієнтовно до середини дня.