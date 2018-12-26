Рада нацбезпеки та оборони затвердила основні показники оборонного замовлення до 2021 року

Українська військова техніка. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n116155-rada-nacbezpeky-ta-oborony-zatverdyla-osnovni-pokaznyky-oboronnogo-zamovlennya-do-2021-roku.html

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У середу, 26 грудня, Рада національної безпеки та оборони затвердила основні показники державного оборонного замовлення на 2019−2021 роки.

Як повідомили в прес-службі РНБО, законом про державний бюджет України на 2019 рік фінансування завдань оборони і безпеки збільшено на 33,3 млрд грн порівняно з минулим роком, і передбачено у сумі 212 млрд грн, що складає 5,37% валового внутрішнього продукту.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, в наступному році українські зброярі завершать кілька важливих проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї. Турчинов додав, що фахівці наразі працюють над ракетами зі збільшеною дальністю ураження, комплексом крилатих ракет наземного базування.

В 2019 році передбачене фінансування перспективних розробок та виробництва озброєння й військової техніки, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони та зв’язку, бронетанкової техніки.

Крім того, в Україні планують розширити виробництво боєприпасів та снарядів.

Нагадаємо, в 2019 році підприємства «Укроборонпрому» передадуть українській армії 6 тис. мінометів, снайперської зброї, ЗРК, понад 1 тис. БТРів та БМП, десятки літаків та малі броньовані артилерійські катери, десантні катери й засоби радіолокації.