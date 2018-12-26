Порошенко повідомив, чим «Укроборонпром» в 2019 році озброїть українську армію

Порошенко під час візиту на Житомирщину. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n116144-poroshenko-povidomyv-chym-ukroboronprom-v-2019-roci-ozbroyit-ukrayinsku-armiu.html

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В 2019 році підприємства «Укроборонпрому» передадуть українській армії різноманітну техніку, яка значно зміцнить потужність ЗСУ.

Про зброю та техніку для ЗСУ на засіданні Ради національної безпеки та оборони України заявив президент Петро Порошенко. Трансляцію заходу, який відбувся 26 грудня у Києві, проводили українські телеканали.

Глава держави відзначив, що наступного року Збройні сили отримають 6 тис. мінометів, снайперської зброї, ЗРК, понад 1 тис. БТРів та БМП, десятки літаків та малі броньовані артилерійські катери, десантні катери й засоби радіолокації.

Під час засідання РНБО Порошенко відзначив, що за час воєнного стану у військовій сфері вдалося здійснити низку комплексних заходів — від стратегічного до тактичного рівня.

За словами президента, за цей час військові перевірили системи військового управління, озброєння, забезпечення, які були створені чи оновлені за останні чотири роки.

«Виявили, до речі, чимало недоліків. Це дуже важливо, що свої слабкі місця ми побачили раніше, ніж ними встиг би скористатися ворог», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, в 2018 році підприємства «Укроборонпрому» передали Збройним силам та іншим силовим структурам понад 2,5 тис. одиниць високоточного озброєння.

Також цьогоріч в Україні почали створювати комплекс підприємств боєприпасної галузі. Очікується, що українські зброярі найближчим часом закуплять високоточні верстати та інше обладнання для серійного виробництва.