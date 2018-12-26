Порошенко сообщил, чем «Укроборонпром» в 2019 году вооружит украинскую армию

Порошенко во время визита на Житомирщину. Фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/n116144-poroshenko-soobschil-chem-ukroboronprom-v-2019-godu-voorujit-ukrainskuu-armiu.html

Racurs.ua

В 2019 году предприятия «Укроборонпрома» передадут украинской армии разнообразную технику, которая значительно укрепит мощь ВСУ.

Об оружии и технике для ВСУ на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент Петр Порошенко. Трансляцию мероприятия, которое состоялось 26 декабря в Киеве, проводили украинские телеканалы.

Глава государства отметил, что в следующем году Вооруженные силы получат 6 тыс. минометов, снайперского оружия, ЗРК, свыше 1 тыс. БТРов и БМП, десятки самолетов и малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации.

Во время заседания СНБО Порошенко отметил, что за время военного положения в военной сфере удалось осуществить ряд комплексных мероприятий — от стратегического до тактического уровня.

По словам президента, за это время военные проверили системы военного управления, вооружения, обеспечения, которые были созданы или обновлены за последние четыре года.

«Обнаружили, кстати, немало недостатков. Это очень важно, что свои слабые места мы увидели раньше, чем ими успел бы воспользоваться враг», — подчеркнул глава государства.

Напомним, в 2018 году предприятия «Укроборонпрома» передали Вооруженным силам и другим силовым структурам более 2,5 тыс. единиц высокоточного вооружения.

Также в этом году в Украине начали создавать комплекс предприятий боеприпасной отрасли. Ожидается, что украинские оружейники в ближайшее время закупят высокоточные станки и другое оборудование для серийного производства.