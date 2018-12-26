Во время обмена в 2017 году, фото — Слово и Дело

https://racurs.ua/n116143-obmen-plennymi-v-ldnr-otkazyvautsya-kontaktirovat-o-peredache-zakluchennyh-nakanune-rojdestva.html

Racurs.ua

Представители фейковых ДНР-ЛНР в Трехсторонней контактной группе не идут на контакт в вопросе освобождения заложников.

На этот раз они отказались от участия в видеоконференции, на которой планировали обсудить обмен заложниками, запланированный на 5 января, сообщила 26 декабря в Фейсбук представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Сначала украинцы предлагали обсудить обмен 27 декабря, но не дождались ответа России или представителей ЛДНР.

Впоследствии координатор ОБСЕ Тониш Фриш предложил провести сеанс связи 29 декабря. Ему боевики ответили в письме, назвав предложение Украины пиар-акцией.

«Для 150 человек, которые сегодня находятся в тюрьмах РФ, Украины и на временно оккупированных украинских территориях Донбасса, для их семей 5 января могло бы стать самым счастливым днем. Вряд ли задержанные и их семьи считают предложения об освобождении пиаром», — прокомментировала Геращенко такую ​​позицию представителей ОРДЛО.

Она отметила, что во время видеоконференции, которая состоится 27 декабря, представитель Украины Евгений Марчук будет инициировать освобождение заложников.

По словам Геращенко, Украина предлагает все возможные формулы обмена: 22 на 22 (задержанные и осужденные в Украине в обмен на политзаключенных), 72 на 19 (боевики в обмен на заложников на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей).

Ровно год назад состоялся последний обмен заложников. Он был крупнейший в истории российско-украинской войны, ведь 27 декабря 2017 года на подконтрольную территорию вернулись 73 заложники. Тогда Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.