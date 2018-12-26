Під час обміну у 2017 році, фото — Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n116143-obminu-ne-bude-v-ldnr-vidmovlyautsya-kontaktuvaty-schodo-peredachi-uv-yaznenyh-naperedodni.html

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Представники фейкових ДНР-ЛНР у Тристоронній контактній групі не йдуть на контакт щодо звільнення заручників.

Цього разу вони відмовилися від участі у відеоконференції, на якій планували обговорити обмін заручниками, запланований на 5 січня, повідомила 26 грудня у Фейсбук представник України в гуманітарній підгрупі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Спочатку українці пропонували обговорити обмін 27 грудня, але не дочекалися відповіді Росії чи представників ЛДНР.

Згодом координатор ОБСЄ Тоніш Фріш запропонував провести сеанс зв’язку 29 грудня. Йому бойовики відповіли у листі, назвавши пропозицію України піар-акцією.

«Для 150 людей, які сьогодні утримуються в тюрмах РФ, України і на тимчасово окупованих українських територіях Донбасу, для їхніх родин 5 січня могло б стати найщасливішим днем. Навряд чи затримані та їхні родини вважають пропозиції щодо звільнення піаром», — прокоментувала Геращенко таку позицію представників ОРДЛО.

Вона зазначила, що під час відеоконференції, яка відбудеться 27 грудня, представник України Євген Марчук ініціюватиме звільнення заручників.

За словами Геращенко, Україна пропонує усі можливі формули обміну: 22 на 22 (затримані і засуджені в Україні в обмін на політв’язнів), 72 на 19 (бойовики в обмін на заручників на окупованих територіях Донецької та Луганської областей).

Рівно рік тому відбувся останній обмін заручників. Він був найбільший в історії російсько-української війни, адже 27 грудня 2017 року на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Тоді Україна передала на окуповану територію 233 особи.