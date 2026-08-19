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Відбувся новий обмін полоненими, фото: КШППВ
Ще 103 захисників визволено з російської неволі — відбувся новий обмін полоненими (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215706-sche-103-zahysnykiv-vyzvoleno-z-rosiyskoyi-nevoli-vidbuvsya-novyy-obmin-polonenymy-foto.htmlРакурс
Відбувся перший етап чергового обміну полоненими — з російської неволі визволено 103 військовослужбовці.
Більшість з них мають поранення та тяжкі захворювання. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Серед визволених військовослужбовців представники:
- ЗСУ;
- ВМС;
- ТрО;
- Національної гвардії;
- Державної прикордонної служби.
Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів.
Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, — зазначили у Коордштабі.
Зазначається, що наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого — 59 років.
Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції, — розповіли у КШППВ.
Коордштаб, зокрема, висловлює вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну.