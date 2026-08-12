Полонених українців «відгодовують» перед обміном у спеціальних камерах, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/ua/n215581-rosiyany-vidgodovuut-polonenyh-pered-obminom-koordshtab.html

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СБУ отримує свідчення звільнених з полону, що росіяни мають спеціальні камери, у яких спеціально «відгодовують» полонених, котрих готують на обмін, щоб створити «картинку» дотримання правил утримання військовополонених.

Про це сьогодні, 12 серпня, під час прес-конференції розповів керівник Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при Службі безпеки України Андрій Пастернак.

Знають всі, хто дотичний до перемовин на обмін, що ворог, знаючи, кого буде віддавати, це стосується і цивільних, приводить (цих полонених — ред.) в нормальну форму процесом так званого відгодування, — зазначив він.

За словами Пастернака, ця інформація надходить від звільнених українських оборонців та від цивільних, яких повернули з місць несвободи:

Це також один із елементів тортур — знущання, коли одних не годують спеціально, а інших відгодовують для того, щоб він більш-менш мав нормальний вигляд.

Він додав, що на всіх зустрічах перемовна група наголошує ворогу, що українські полонені, яких ми забираємо, і російські військовополонені, яких Україна передає, суттєво відрізняються:

Наші всі дуже-дуже худі. Одиниці, які плюс-мінус в нормальному фізичному стані. Їхні ж військовополонені, яких ми віддаємо на обмін, всі дійсно відгодовані.

За словами Пастернака, є певний графік харчування, є міжнародні інституції, МКЧХ, ООН, які постійно перевіряють місця утримання, дивляться, щоб Україна дотримувалася міжнародного гуманітарного права.

Джерело: «Укрінформ»